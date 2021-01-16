В России за сутки от коронавируса скончались 590 человек

В России увеличились показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. Однако есть и хорошие новости – за сутки было выписано 27 311 пациентов по всей стране, излечившихся от Covid-19.
Как сообщает федеральный оперативный штаб, в стране за сутки выявлено 24 092 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вместе с ними общее число заболевших в России составило на 16 января 3 544 623 человек.
Выписано с начала пандемии 2 936 991 пациентов, чье лечение завершилось благополучно. Но за последние сутки погибло 590 человек, которые не смогли справиться с болезнью. Всего в России скончались от коронавируса 65 085 больных.