В России за сутки от коронавируса скончались 590 человек

В России увеличились показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. Однако есть и хорошие новости – за сутки было выписано 27 311 пациентов по всей стране, излечившихся от Covid-19.

Как сообщает федеральный оперативный штаб, в стране за сутки выявлено 24 092 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вместе с ними общее число заболевших в России составило на 16 января 3 544 623 человек.