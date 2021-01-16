Подвыпивший житель Уфы устал идти пешком и угнал фургон, чтобы доехать до дома

На днях у 42-летнего жителя Уфы был угнан рабочий фургон Hyundai. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что машина оставалась заведенной без присмотра в течение нескольких минут, в этот момент ее и угнали.
Преступника нашли быстро. Им оказался 40-летний уфимец. Когда его доставили в отдел полиции, мужчина все рассказал.
Выяснилось, что подозреваемый ранним утром в нетрезвом состоянии направлялся домой, но вскоре ему надоело идти пешком. Тогда он решил угнать транспортное средство. И тут как раз вблизи оказался заведенный фургон. Водителя рядом не было, и подозреваемый проник в авто и поехал домой.
Доехать ему не удалось. Злоумышленника настиг патруль ГИБДД. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что в отношении угонщика возбуждено уголовное дело, а автомобиль вернулся к владельцу.