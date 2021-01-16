В Башкирии при столкновении легковушки и автобуса пострадал человек

Накануне в Башкирии совершено ДТП с участием автобуса. Известно, что в результате пострадал человек.

По данным ГИБДД РБ, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано вечером в Стерлитамаке. На ул. Совхозной 36-летний местный житель за рулем отечественного авто Lada выезжал с перекрестка.

При этом водитель допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с автобусом марки Нефаз. По информации главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, в ДТП пострадал водитель легковушки. Мужчину сразу госпитализировали.