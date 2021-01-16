В Башкирии водитель сбил пенсионерку, бросил авто и спрятался дома

Днем 15 января в Благовещенске сбили пенсионерку. Водитель, как показала камера видеонаблюдения, просто объехал ее и бросился прочь, оставив пешехода лежать на проезжей части.

ДТП совершено в двенадцатом часу дня на ул. Седова в Благовещенске. Водитель за рулем иномарки Ford сбил 82-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. После этого водитель просто поехал дальше.

Женщина с ушибами доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена домой. Вскоре водитель был установлен и задержан. Им оказался 45-летний местный житель. Все это время он скрывался дома. Автомобиль бросил в соседнем дворе. При задержании сотрудниками ГИБДД он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину сразу доставили в отдел полиции, где на него составили административные протоколы. Мало того, что подозреваемый не имел прав на управление авто, так еще оставил место ДТП. Также составлен протокол за употребление алкоголя. Динар Гильмутдинов отметил, что мужчине грозит арест и наказание в виде крупного штрафа.