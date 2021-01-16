В Башкирии на трассе совершено два жестких ДТП: пострадавшие госпитализированы

В Башкирии за последние сутки на трассах совершено два ДТП с пострадавшими. Все они доставлены в медицинские учреждения.

Накануне во втором часу дня произошло столкновение двух транспортных средств на 7 километре дороги Красная Башкирия-Покровка в Абзелиловском районе. Здесь 45-летний местный житель за рулем автомобиля Chevrolet Niva столкнулся с Lada, двигающейся в попутном направлении.

За рулем отечественного авто находился 40-летний житель Белорецка. Из-за столкновения водитель иномарки и пожилая 71-летняя пассажирка отечественной машины были доставлены в больницу с травмами. ГИБДД ведет разбирательство по факту произошедшего.

Также, сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, вечером, в десятом часу, совершено ДТП в Аургазинском районе. На 71 километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись Nissan Almerа и грузовик Scania.

Легковушкой управлял 56-летний житель Благоварского района, а грузовиком – 57-летний мужчина. В итоге водитель Nissan и оба его пассажира были доставлены в медучреждение.