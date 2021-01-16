В Башкирии за ночь произошло три пожара: двое серьезно пострадали

В Башкирии за последние сутки произошло три пожара, в которых пострадали два человека. Оба были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.

Прошлым вечером, 15 января, в Уфе на ул. Российской загорелась квартира в МКД. Дознаватели МЧС выяснили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. В квартире обнаружили женщину. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пострадавшую госпитализировали.

Также вечером, но уже на ул. Ферина, загорелась однокомнатная квартира. В ходе тушения пожара было эвакуировано пять человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В Дюртюлинском районе в селе Искуш пламя разгорелось в бревенчатом доме. Тушили пожар не только спасатели, но и добровольцы. Однако без последствий не обошлось. Различные и серьезные ожоги получил в пожаре 31-летний мужчина.