Автомобиль в сугробе, телефон сел: в Башкирии нашли пропавшего рыбака

В Башкирии ночью 15 января поступило сообщение о пропаже. Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся, не выходя на связь.

Выяснилось, что мужчина уехал на автомобиле, чтобы порыбачить на Тумазинском водохранилище. Когда рыбак уже возвращался домой, автомобиль застрял в сугробе. Самостоятельно ему так и не удалось вытянуть транспорт из снега.

Тогда рыбак решил вызвать эвакуатор, набрав номер 112. Но когда эвакуатор приехал по вызову, автомобиль в сугробе так и не был обнаружен. У самого рыбака на тот момент уже разрядился телефон.

История завершилась в тот же день благополучно.