В Башкирии женщина спасалась от смерти в огне

В Башкирии женщине удалось спасись от страшной смерти при пожаре. Громкий звук разбудил хозяйку дома в 5 утра.

Это был звон пожарного извещателя, установленного в доме. Как только женщина открыла глаза, она увидела, что дом заполняется дымом. Происшествие, как сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, произошло в Абзелиловском районе. В доме находилась женщина 1958 года рождения.

Ей удалось спастись и выбраться из дома. Пожар был ликвидирован, все завершилось без человеческих жертв.