В Башкирии подросток напал на пенсионерку посреди дня

Сообщение о грабеже поступило в полицию от самой женщины. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что примерно в 16 часов она возвращалась домой из магазина. Возле одного из жилых домов за ней увязался юноша, в какой-то момент он схватил женщину за капюшон, отчего та упала на землю. Грабитель выхватил сумку и бросился прочь.