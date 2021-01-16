В Башкирии подросток напал на пенсионерку посреди дня

В Башкирии 16-летний подросток совершил преступление. Юный житель Белорецкого района пошел на ограбление и выбрал себе в качестве жертвы пожилую женщину.
Сообщение о грабеже поступило в полицию от самой женщины. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что примерно в 16 часов она возвращалась домой из магазина. Возле одного из жилых домов за ней увязался юноша, в какой-то момент он схватил женщину за капюшон, отчего та упала на землю. Грабитель выхватил сумку и бросился прочь.
На данный момент сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.