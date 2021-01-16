Элвин Грей объявил о никахе с Инзилей Фатхутдиновой

Популярный исполнитель из Башкирии Элвин Грей объявил о никахе со своей девушкой Инзилей Фатхутдиновой. Фото с торжественной церемонии певец опубликовал в своих соцсетях сегодня, 16 января.

«Она согласилась», - так подписал фотографию Элвин Грей. Торжество, судя по геолокации на фото в инстаграме певца, прошло в Казани. Кадрами с никаха поделилась и Инзиля Фатхутдинова.

В комментариях подписчики тут же ринулись поздравлять молодоженов, желая им счастья и всего самого наилучшего.