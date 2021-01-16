В Башкирии лед на водохранилище превратился в оживленную автотрассу

В Башкирии на льду, покрывающем Павловское водохранилище, автовладельцы устроили настоящую трассу. Администрация Нуримановского района и представители Гостехнадзора вынуждены были провести рейдовые мероприятия.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, это было необходимо, чтобы предотвратить возможное возникновение трагедии и напомнить автолюбителям о мерах безопасности.
Начальник ПСО Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Урал Гизатуллин отметил, что толщина льда неоднородна. Даже если лед внешне кажется прочным, это вовсе не значит, что поверхность и правда является таковой и не представляет угрозы.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС