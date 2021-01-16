В Башкирии лед на водохранилище превратился в оживленную автотрассу

На Павловском водохранилище рыбаки, да и просто любители экстрима превратили поверхность замерзшего водоема в автостраду. Но даже в суровую зиму выезд авто и мототехники на ледовое покрытие безопасен только по специально оборудованным переправам. В ходе рейда были выявлены места съезда автомобилей, маршруты движения, составлен 2 протокола об админстративных правонарушениях.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС