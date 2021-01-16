В Башкирии четверо погибли в ДТП, в том числе дети

В Башкирии сегодня произошла трагедия. Жуткое ДТП унесло жизни четверых человек, в том числе детей.

В шестом часу на 1337 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе республики легковой автомобиль LADA Priora столкнулся с грузовиком DAF. В легковом авто находились 34-летняя женщина, двое ее сыновей 9 и 15 лет, 18-летняя племянница, а за рулем – 18-летний местный житель. Управлял грузовиком 58-летний мужчина.

В ГИБДД сообщили, что все, кто находился в отечественном авто, направлялись в сторону горнолыжного комплекса «Кандрыкуль». Но добраться им не удалось. Все пассажиры легковушки скончались на месте ДТП. Водитель, находившийся с ними в салоне, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.