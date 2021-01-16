Находка в гаражах спустя 6 лет обернулась для жителя Башкирии уголовным делом

В Башкирии спустя 6 лет завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиненного в незаконном хранении боеприпасов. Все произошло еще в 2014 году на территории г. Октябрьский.

Тогда, около 6 лет назад, 42-летний житель города Октябрьского, нашел в заброшенных гаражах пять патронов и оставил их у себя дома. Разрешения на это горожанин не имел. Через какое-то время сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что мужчина хранит боеприпасы незаконно и провели осмотр дома. Патроны были обнаружены и изъяты.