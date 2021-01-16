Находка в гаражах спустя 6 лет обернулась для жителя Башкирии уголовным делом

В Башкирии спустя 6 лет завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиненного в незаконном хранении боеприпасов. Все произошло еще в 2014 году на территории г. Октябрьский.

Тогда, около 6 лет назад, 42-летний житель города Октябрьского, нашел в заброшенных гаражах пять патронов и оставил их у себя дома. Разрешения на это горожанин не имел. Через какое-то время сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что мужчина хранит боеприпасы незаконно и провели осмотр дома. Патроны были обнаружены и изъяты.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что мужчина признал вину, теперь его дело будет рассмотрено в суде.

Горожанин вину в совершенном преступлении признал. Дело с обвинительным актом направлено в суд.

Во всех случаях хранения в доме (квартире) или ином помещении незарегистрированного огнестрельного оружия, либо оставшегося после смерти члена семьи, имевшего разрешение, действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность. Во всех случаях лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствующего разрешения, освобождается от уголовной ответственности.Оружие следует сдавать в органы внутренних дел по месту жительства.

Анна Сергеева, старший юрисконсульт Отдела МВД России по г. Октябрьский