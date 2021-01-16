В Уфе полностью закрыли путепровод на Заки Валиди

В Уфе на путепроводе по улице Заки Валиди в тестовом режиме ввели полное закрытие движения транспорта. Таким образом, начат второй этап проверки схемы перекрытия в рамках реконструкции развязки на пересечении с проспектом Салавата Юлаева. Затем власти примут решение, в каком формате будут проходить дальнейшие работы.
В первые минуты после закрытия путепровода мнения водителей разделились. И хотя многие на ограничение движения реагируют вполне терпимо, большинство все же признают: делать выводы сейчас рано.
Не случайно тестирование начали именно в субботу. Трафик в это время небольшой, а значит у водителей есть время есть время ознакомиться с дорожной обстановкой и продумать дальнейший маршрут на время часа пик.
На участке уже начали образовываться заторы. Теперь те, кто едет от Монумента Дружбы в сторону центра, перед путепроводом должны спуститься вниз и пересечь проспект. Для этого рабочие организовали сквозной проезд, убрав часть отбойников. Установили и светофоры, за работой которых в круглосуточном режиме наблюдают специалисты «Уфагорсвета».
Автобусы ходят в объезд путепровода, остановки общественного транспорта не изменились. Всю информацию о временных ограничениях передали также в навигационные сервисы, разместили на электронных дорожных табло и опубликовали на сайте администрации.
На выходных новую схему обкатают, а в понедельник, 18 января, дорожную ситуацию постараются стабилизировать. На развязке выставят дополнительные экипажи Госавтоинспекции, чтобы оперативно устранять возможные затруднения движения. Тогда же властям придется принять решение: оставлять ли путепровод перекрытым на весь срок ремонта – до ноября, либо искать альтернативные варианты.