Жителям Башкирии объяснили, почему выросла плата за отопление

В Уфе обсудили проблему больших сумм за отопление. В редакции издания «Комсомольская правда» прошел круглый стол с представителями МинЖКХ, ресурсоснабжающих компаний и общественниками.
Тема про отопление настолько горячая, что обсудить её хотели многие. И готовы были даже задавать вопросы с места на улице. Новогодним сюрпризам в виде платёжек остались недовольны многие. Суммы завышены, считают жители республики.
К этим вопросам добавляются ещё два извечных: кто виноват и что делать? Поисков ответов пока безуспешны. Собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры. За декабрь счета выросли от 30 до 70%.
Цифрами в платежках в этом сезоне напуганы многие. В БашРТС поступила около 3 500 обращений, большая часть из них касается как раз вопросов по квитанциям. На круглом столе представители Министерства ЖКХ, Госкомитетов и ресурсоснабжающих компаний попытались объяснить и разобраться, почему суммы в платежках отличаются от прошлого сезона. Одна из причин – это переход на другую систему оплаты. С осени 2019 года все жители республики платят за отопление восемь месяцев в году, а не двенадцать.
Повышение суммы в платежках БашРТС также объясняет и температурным режимом.
В мессенджерах также активно идёт рассылка тарифов на отопление в регионах России, судя по которой стоимость тепла в Уфе больше, чем даже в Сургуте. Но председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк назвала информацию некорректной. Сотрудники ведомства перепроверили данные.
Что касается зимних платёжек, то перерасчета не будет, заявили в БашРТС. В прошлом году эту процедуру проводили лишь из-за перехода на новую систему оплаты.
Из-за большого количества обращений проверка может занять больше месяца. Также БашРТС предлагает тем, кто не может оплатить всю сумму за тепло, обратиться в компанию с заявлением о рассрочке.