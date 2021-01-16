Жителям Башкирии объяснили, почему выросла плата за отопление

В Уфе обсудили проблему больших сумм за отопление. В редакции издания «Комсомольская правда» прошел круглый стол с представителями МинЖКХ, ресурсоснабжающих компаний и общественниками.

Тема про отопление настолько горячая, что обсудить её хотели многие. И готовы были даже задавать вопросы с места на улице. Новогодним сюрпризам в виде платёжек остались недовольны многие. Суммы завышены, считают жители республики.

К этим вопросам добавляются ещё два извечных: кто виноват и что делать? Поисков ответов пока безуспешны. Собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры. За декабрь счета выросли от 30 до 70%.

Я в том месяце заплатила 2 380, а в этом месяце мне за декабрь пришло уже 3 710. У нас ничего не поменялось, никаких ремонтов у нас в доме не было. И никто нам ничего не объяснил, почему произошло повышение такое. Нам просто вчера пришла такая квитанция. Елена Шайхутдинова, жительница дома №132 по проспекту Октября

Вот в ноябре было 2 918, а за декабрь начислили 4 014. Это двухкомнатная квартира в хрущевке, 46 квадратов. Виктор Ниценко, житель дома №38 по улице Блюхера

Цифрами в платежках в этом сезоне напуганы многие. В БашРТС поступила около 3 500 обращений, большая часть из них касается как раз вопросов по квитанциям. На круглом столе представители Министерства ЖКХ, Госкомитетов и ресурсоснабжающих компаний попытались объяснить и разобраться, почему суммы в платежках отличаются от прошлого сезона. Одна из причин – это переход на другую систему оплаты. С осени 2019 года все жители республики платят за отопление восемь месяцев в году, а не двенадцать.

Мы забыли, что не платили летом, мы забыли, что в сентябре у нас было в платежках 200-600 рублей, у некоторых не пришла платежка за сентябрь. Да, в декабре она выше, чем в ноябре. Это изменение можно объяснить погодой. Надо учитывать, что в целом за год больше чем по нормативам люди не заплатят. Юрий Палтусов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Повышение суммы в платежках БашРТС также объясняет и температурным режимом.

Температура в ноябре и декабре со значительной разницей. На квитанциях это отразилось. Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС»

В мессенджерах также активно идёт рассылка тарифов на отопление в регионах России, судя по которой стоимость тепла в Уфе больше, чем даже в Сургуте. Но председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк назвала информацию некорректной. Сотрудники ведомства перепроверили данные.

В Сургуте несколько теплоснабжающих организаций – шесть. Тарифы дифференцируются от 1 600 до 2 646 рублей. В Уфе девять организаций, тарифы – от 1 200 до 2 900. Светлана Бурдюк, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам

Что касается зимних платёжек, то перерасчета не будет, заявили в БашРТС. В прошлом году эту процедуру проводили лишь из-за перехода на новую систему оплаты.

Если корректно и правильно работал прибор учета, корректно и правильно были переданы показания, перерасчетов быть не может. Но на сегодня ряд домов находятся на проверке, если будут выявлены какие-то нарушения, либо недостатки в расчетах, мы придем к обсуждению. Будут приняты решения. Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС»