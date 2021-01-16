В Уфе завершились соревнования по биатлону

Сегодня в Уфе спринтерской гонкой завершились всероссийские соревнования по биатлону. Турнир был отборочным на первенство мира. Первыми на старт вышли девушки.

Лучшее время показала Анастасия Зенова из Смоленской области. Второй стала представительница Алтайского края. Третья – Дарья Малышкина из Тюмени. Спортсменкам из Башкортостана не удалось побороться за баллы соревнований. Их начисляют лишь первым 15 финишировавшим биатлонистам.

Напомним, в уфимских стартах не принимала участие представительница юношеской сборной республики Анастасия Айгильдина.

Тоже одна из ведущих девочек у нас, но она заболела. У нее было ОРЗ, но на следующий этап в Ижевск она едет. Ничего не потеряно. Надо дважды попасть в пятерку, тогда она может попасть на чемпионат мира.

Виктор Никитин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону

Я готова хорошо, было тяжело, но я старалась показывать все что могу. 

Анастасия Зенова, победительница всероссийских соревнований по биатлону /Смоленская область/

Завершились соревнования в Уфе спринтерской гонкой на 7,5 км. у юношей. Сборную республики представляли три спортсмена. Лучший результат показал Родион Травников. Он с двумя промахами финишировал пятым, меньше чем на минуту отстав от лидера гонки Романа Моренкова из Ханты-Мансийского автономного округа. 25 января стартуют всероссийские соревнования в Ижевске. По итогам выступлений в двух городах тренеры определят пятерку лучших биатлонистов страны среди девушек и юношей.

Первый круг было достаточно легко, затем из-за сложности рельефа и нашей трассы скорости угасают. Приходилось терпеть на подъемах, но получилось хорошо справиться на рубеже. Доволен результатом.   

Родион Травников, участник всероссийских соревнований по биатлону 