В Уфе завершились соревнования по биатлону

Тоже одна из ведущих девочек у нас, но она заболела. У нее было ОРЗ, но на следующий этап в Ижевск она едет. Ничего не потеряно. Надо дважды попасть в пятерку, тогда она может попасть на чемпионат мира.

Виктор Никитин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону