В Уфе завершились соревнования по биатлону

Сегодня в Уфе спринтерской гонкой завершились всероссийские соревнования по биатлону. Турнир был отборочным на первенство мира. Первыми на старт вышли девушки.
Лучшее время показала Анастасия Зенова из Смоленской области. Второй стала представительница Алтайского края. Третья – Дарья Малышкина из Тюмени. Спортсменкам из Башкортостана не удалось побороться за баллы соревнований. Их начисляют лишь первым 15 финишировавшим биатлонистам.
Напомним, в уфимских стартах не принимала участие представительница юношеской сборной республики Анастасия Айгильдина.
Завершились соревнования в Уфе спринтерской гонкой на 7,5 км. у юношей. Сборную республики представляли три спортсмена. Лучший результат показал Родион Травников. Он с двумя промахами финишировал пятым, меньше чем на минуту отстав от лидера гонки Романа Моренкова из Ханты-Мансийского автономного округа. 25 января стартуют всероссийские соревнования в Ижевске. По итогам выступлений в двух городах тренеры определят пятерку лучших биатлонистов страны среди девушек и юношей.