В Уфе на Крещение организуют семь купелей

На водоемах республики приступили к оборудованию иорданей к Крещению. Но окунуться в прорубь смогут не все. Медики рекомендуют воздержаться от купания в ледяной воде людям с хроническими заболеваниями, а при посещении храмов и церквей иметь средства индивидуальной защиты.
Ледяные глыбы нужны не для новогодних фигур, а обустройства иорданей. Коммунальные службы приступили к этой работе еще накануне. Купели уже почти готовы. Скоро на берегах водоемов появятся шатры. Инфраструктура будет традиционной, разве что очереди желающих окунуться в ледяную воду станут длиннее – из-за социальной дистанции.
Подготовку к зимнему купанию нужно начинать с лета. Обливание, контрастный душ. На даже закаленным людям врачи рекомендуют не находиться в ледяной иордани более минуты. А перед окунанием детей обязательна консультация у врача.
К Крещению готовятся и в храмах. Богослужения будут проходить с ограниченным числом прихожан для возможности соблюдения социальной дистанции. А для того, чтобы все верующие смогли помолиться, количество литургий увеличат.
Богоявление имеет постоянную дату – 19 января. Но отмечать праздник начинают ещё накануне, в Крещенский сочельник. При условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима священнослужители все же проведут и православный обряд.
Крестный ход от Сергиевского храма начнется во вторник, 19 января, в 10:00. Обряд водоосвящения состоится на реке Белой вблизи бассейна «Юность». Сейчас рабочие готовят здесь иордань. Всего по городу будут открыты семь таких площадок, по одной в каждом районе столицы.