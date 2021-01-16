В Уфе на Крещение организуют семь купелей

На водоемах республики приступили к оборудованию иорданей к Крещению. Но окунуться в прорубь смогут не все. Медики рекомендуют воздержаться от купания в ледяной воде людям с хроническими заболеваниями, а при посещении храмов и церквей иметь средства индивидуальной защиты.

Ледяные глыбы нужны не для новогодних фигур, а обустройства иорданей. Коммунальные службы приступили к этой работе еще накануне. Купели уже почти готовы. Скоро на берегах водоемов появятся шатры. Инфраструктура будет традиционной, разве что очереди желающих окунуться в ледяную воду станут длиннее – из-за социальной дистанции.

Готовятся настилы на всякий случай. Оборудованы места для обогрева и для переодевания – мужская и женская. Чай горячий будет, термосы. Естественно, обязательное присутствие медицинского работника и спасателей. Геннадий Колотик, старший государственный инспектор ГИМС МЧС России по Республике Башкортостан

Подготовку к зимнему купанию нужно начинать с лета. Обливание, контрастный душ. На даже закаленным людям врачи рекомендуют не находиться в ледяной иордани более минуты. А перед окунанием детей обязательна консультация у врача.

Противопоказано купание в ледяной воде людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхолегочными заболеваниями, заболеваниями мочеполовой системы, с острыми инфекционными заболеваниями. Заболеванием центральной нервной системы, например, при эпилепсии противопоказано. Елена Шарипова, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №1 г. Уфы

К Крещению готовятся и в храмах. Богослужения будут проходить с ограниченным числом прихожан для возможности соблюдения социальной дистанции. А для того, чтобы все верующие смогли помолиться, количество литургий увеличат.

Во многих храмах города Уфы будет совершаться по три литургии: ночная, утренняя и третья – в 9:30. Это как раз для того, чтобы люди могли с соблюдением всех мер предосторожности поучаствовать в проведении Крещения. Евгений Шерышев, протоиерей, руководитель пресс-службы Башкортостанской митрополии РПЦ

Богоявление имеет постоянную дату – 19 января. Но отмечать праздник начинают ещё накануне, в Крещенский сочельник. При условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима священнослужители все же проведут и православный обряд.