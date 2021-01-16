Супруги из Башкирии зарабатывают на разведении попугаев

Супруги из Белебея решили заниматься разведением попугаев. У них дома живут ары, какаду, амазоны, александрийские попугаи и краснохвостые жако. А в отдельной комнате обустроили инкубатор. Птиц из Белебея приобретают по всей России.
Этот попугай хоть и знает команды, но садиться предпочитает не на плечо, а на голову. Озорных и шумных экзотичных птиц у Инны Ивановой полный дом. У каждого свой характер, но все любят свою хозяйку. Кто-то даже помогает делать прически.
Но в доме не только взрослые птицы. Инна вместе с супругом Евгением занимаются разведением попугаев. И путь каждого пернатого начинается в этом инкубаторе. Птенцы требуют большого внимания – кормить их нужно каждые 2 часа круглые сутки. А вот молодняк обязательно нужно тренировать летать. Без этого птица нормально развиваться не сможет. Необычное хобби у супругов появилось после покупки пары волнистых попугайчиков.
Пары-производители живут в отдельных клетках. Уход за попугаями достаточно трудоемкий. Чтобы птица была здоровой, в помещении должен соблюдаться определенный уровень температуры, влажности и иметься вентиляция. К тому же попугаи весьма чистоплотные. Но главное – рацион питания.
Все виды попугаев сосуществуют друг с другом вполне мирно. Птиц из Башкирии покупают со всей стране. Но прежде чем отдать ее в другую семью, птицу нужно социализировать.
Родителям помогают и дети, которые с ранних лет учатся ухаживать и дружить с экзотичными животными. Супруги уверены, что нашли свое дело. Тем более, что попугаи стали их верными друзьями, привнеся больше красок в жизнь Инны и Евгения.