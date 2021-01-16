Супруги из Башкирии зарабатывают на разведении попугаев

Супруги из Белебея решили заниматься разведением попугаев. У них дома живут ары, какаду, амазоны, александрийские попугаи и краснохвостые жако. А в отдельной комнате обустроили инкубатор. Птиц из Белебея приобретают по всей России.

Этот попугай хоть и знает команды, но садиться предпочитает не на плечо, а на голову. Озорных и шумных экзотичных птиц у Инны Ивановой полный дом. У каждого свой характер, но все любят свою хозяйку. Кто-то даже помогает делать прически.

Но в доме не только взрослые птицы. Инна вместе с супругом Евгением занимаются разведением попугаев. И путь каждого пернатого начинается в этом инкубаторе. Птенцы требуют большого внимания – кормить их нужно каждые 2 часа круглые сутки. А вот молодняк обязательно нужно тренировать летать. Без этого птица нормально развиваться не сможет. Необычное хобби у супругов появилось после покупки пары волнистых попугайчиков.

Друзья до сих пор не воспринимают это дело всерьез, советуют заняться более серьезным делом. Инна Иванова, заводчик попугаев

Пары-производители живут в отдельных клетках. Уход за попугаями достаточно трудоемкий. Чтобы птица была здоровой, в помещении должен соблюдаться определенный уровень температуры, влажности и иметься вентиляция. К тому же попугаи весьма чистоплотные. Но главное – рацион питания.

Смело можно сказать, что рацион питания – 50% их здоровья. Евгений Иванов, заводчик попугаев

Все виды попугаев сосуществуют друг с другом вполне мирно. Птиц из Башкирии покупают со всей стране. Но прежде чем отдать ее в другую семью, птицу нужно социализировать.

Для того, чтобы получить ручных птиц, мы забираем птенцов в двухнедельном возрасте от родителей. Евгений Иванов, заводчик попугаев