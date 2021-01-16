«Елки в щепки»: где в Уфе принимают новогодние ели на переработку

В Башкортостане стартовала акция «Елки в щепки». Жителям республики предлагают не просто избавиться от новогоднего дерева, выкинув его на свалку, а сдать на переработку. Куда девать зеленую красавицу и что с ней станет после переработки?

Гирлянды убраны, игрушки спрятаны, а зеленая елочка, вокруг которой совсем недавно собиралась вся семья, отправляется на свалку. Но оказывается, дерево может принести пользу еще раз. Узнав об этом, Роман решил воспользоваться такой возможностью и подарить лесной красавице вторую жизнь.

Сосны, пихты и ели можно сдать в специальные пункты приёма на 15 площадках города. Они работают 16 и 17 января с полудня до четырех часов дня.

За принесенную ёлку – апельсин. За проявленную заботу об экологии уфимцев ожидают и символические подарки. Но чтобы получить их, мало просто добраться до пункта сдачи. Волонтёры просят тщательно очищать ёлки от всей мишуры. Ведь пластик мешает работе измельчителя, да и экосистеме он на пользу не пойдет.