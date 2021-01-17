В Уфе за сутки собрали 657 тысяч на долги для дворника-инвалида

В столице Башкирии неравнодушные люди собрали свыше 650 тысяч рублей, необходимых для оплаты долгов для дворника Юры, у которого есть инвалидность третьей группы. Об этом рассказал уфимский фотограф Роман Филиппов.
Дворник Юра вырос в детском доме. Ухаживать за ним стала бабушка столичного фотографа.
Вскоре злоумышленники попытались переписать на себя квартиру дворника, но за него вступилась крестная мама. Через какое-то время аферисты оформили на Юру кредит более чем в полмиллиона рублей.
На сегодняшний день Юра работает дворником и живет в маленькой комнате. Он умеет вкусно готовить, а также пишет стихи и выращивает цветы.
Чтобы помочь Юре внук Бабани организовал для него профессиональную фотосессию. Дворника переодели, модно постригли и привели в студию. Снимки, которые в итоге получились, ничем не отличаются от тех, которые размещают на обложках модного глянца. Люди, отправлявшие деньги на помощь Юре отметили, что он похож на кинозвезду Мэттью Макконахи.