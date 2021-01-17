В Уфе за сутки собрали 657 тысяч на долги для дворника-инвалида

Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял всю работу по дому и даже больше, а его за это кормили. А когда его чуть не убили, он сбежал. Шел пешком несколько десятков километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане.

Роман Филиппов, фотограф