В Башкирии продолжаются поиски 53-летнего мужчины

В Нефтекамске продолжаются активные поиски без вести пропавшего 53-летнего горожанина. Расиха Зиннатуллина ищут с 5 января. В день пропажи он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост около 164 см, телосложение среднее, черные волосы с проседью, карие глаза. В день пропажи на нем была куртка темно-синего цвета, черные брюки и ботинки. На голове у него была шапка черного цвета.