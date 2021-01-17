Пьяный житель Башкирии угнал машину у жены своего родственника

Мужчина распивал спиртные напитки со своим родственником - мужем потерпевшей. Они очень давно не виделись и в связи с этим изрядно выпили. Хорошо отдохнув, мужчины попрощались и 36-летний подозреваемый решил направиться домой. Проходя мимо дома родственника, он увидел припаркованный открытый автомобиль с ключом зажигания внутри. Не зная, что автомобиль принадлежит семье знакомых, он сел в него и направился в сторону дома. В течение часа сотрудники ДПС обнаружили автомобиль в сугробе на улице Строительной, а в пятидесяти метрах - пьяного 36-летнего ранее судимого местного жителя.

пресс-служба МВД по Башкирии