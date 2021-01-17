Схватил за капюшон: в Башкирии подросток напал на пожилую женщину

71-летняя жительница Белорецка подверглась нападению. Злоумышленник схватил ее за капюшон, в результате чего пенсионерка упала. В этот момент неизвестный схватил ее сумку и скрылся с места происшествия.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, оперативники задержали налетчика по горячим следам. Им оказался 16-летний подросток. Юношу доставили в отделение полиции.
В отношении подростка полицейские возбудили уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.