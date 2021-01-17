В Башкирии две автоледи попали в ДТП: трое пострадали

Вчера, 16 января, в Бирском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Renault Sandero и ВАЗ-2112. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на на 95 км автодороги Уфа-Янаул. За рулем иномарки находилась 60-летняя жительница Кугарчинского района Башкирии, а отечественной легковушкой управляла 56-летняя жительница Бирска.

В результате аварии оба водителя, а также 45-летняя пассажирка "двенадцатой" получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.