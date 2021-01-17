Решил заработать: житель Башкирии лишился крупной суммы денег

25-летний житель Нефтекамска решил заработать, в результате чего лишился 35 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Горожанин рассказал, что зарегистрировался на одном из сайтов и пополнил счет на 300 рублей. На протяжении нескольких дней он наблюдал за ростом процентов от его вклада. Для надежности он снял со счета 150 рублей, после чего решил внести большую сумму.

Житель города частями вложил в онлайн-кассу еще 30 тысяч рублей. Однако следующая попытка вывода денежных средств обернулась неудачей. Нефтекамец связался с менеджерами, описал проблему. После этого его просто удалили из группы, оставив без ответа и денег.

пресс-служба МВД по Башкирии

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые граждане! Будьте предусмотрительны. Виртуальный заработок несет в себе определенные риски. Это не единичный факт, среди ранних заявителей есть граждане, которые лишились крупных сумм денег.

пресс-служба МВД по Башкирии