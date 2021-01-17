Решил заработать: житель Башкирии лишился крупной суммы денег

25-летний житель Нефтекамска решил заработать, в результате чего лишился 35 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Горожанин рассказал, что зарегистрировался на одном из сайтов и пополнил счет на 300 рублей. На протяжении нескольких дней он наблюдал за ростом процентов от его вклада. Для надежности он снял со счета 150 рублей, после чего решил внести большую сумму.