Мэр Уфы встретится с дворником Юрой, которому собрали 657 тысяч рублей

Фотограф рассказал, что с ним связался глава администрации Уфы Сергей Греков. Он пообещал приехать и познакомиться с ним, Юрой и его крестной Бабаней.

Напомним, в Уфе неравнодушные люди собрали более 657 тысяч рублей, необходимых для оплаты долгов для дворника-инвалида Юры. Чтобы помочь ему, уфимский фотограф организовал для него профессиональную фотосессию. Юру модно постригли, переодели и привели в студию. В соцсетях люди отмечают, что он похож на кинозвезду Мэттью Макконахи.