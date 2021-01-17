В Башкирии «сотрудник банка» обманул мужчину почти на 1 млн рублей

33-летний житель Шаранского района Башкирии стал жертвой афериста. Обманным путем злоумышленник похитил у мужчины около 1 млн рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Действуя под диктовку, доверчивый мужчина перевел свои сбережения на неизвестный счет.