На Башкирию надвигаются сильные морозы

В республику придут крещенские морозы. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью столбики термометров местами опустятся до отметки -32 градуса.

Днем воздух немного прогреется – до -21 градуса. На автодорогах снежные накаты, видимость из-за дымки составит не более километра. Водителей предупреждают о гололедице.

Вероятно, она и стала причиной аварии в Белорецком районе, где погибли 2 человека. Столкнулись Daewoo Nexia под управлением 28-летнего местного жителя и грузовой «Урал». В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

В Уфе в ДТП на Индустриальном шоссе пострадали 3 человека, в том числе 1,5-годовалый ребенок. Все они госпитализированы. Столкнулись две иномарки. Вызволять зажатых в салоне автомобиля людей пришлось уже спасателям. При помощи гидравлического инструмента сотрудники Управления гражданской защиты деблокировали водителя легковушки и передали сотрудникам неотложки. Известно, что водитель встречного авто был нетрезв.