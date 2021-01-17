Дворник Юра из Уфы рассказал подробности фотосессии, взорвавшей интернет

Обычный уфимский дворник стал звездой интернета. А все благодаря фотосессии. На снимках Юрия Ветлугина запечатлели в строгом деловом костюме, а не в спецовке с лопатой в руках. Однако таким образом удалось привлечь внимание общественности к проблемам дворника. Выложив пост, фотограф рассказал историю своей модели. Оказывается, у Юрия из-за мошенников появился долг банкам и микрофинансовым организациям порядка 700 тысяч рублей. Мужчина вынужден, по сути дела, побираться. Это тронуло не только сердца жителей республики, но и людей за пределами страны.
В этом немногословном дворнике в ватной куртке и безразмерных варежках трудно узнать стильного мужчину в дорогом костюме. Эти фото разлетелись по всему миру в интернете. Сотрудника ЖЭУ №27 Юрия Ветлугина сравнивают со звездами Голливуда Кристианом Бейлом и Мадсом Миккельсеном. А вот это якобы обложка гламурного глянцевого журнала с надписью, что Юра – человек года.
Необычная идея принадлежит соседу Юрия по квартире – фотографу Роману Филиппову. Через высокое искусство он решил привлечь внимание к, казалось бы, неразрешимым проблемам рядового дворника. Снимки выложил у себя в соцсетях, сопроводил текстом, где рассказал, что мужчина из-за мошенников задолжал банкам порядка 700 тысяч рублей, прикрепил счет для сбора средств. Уже через пару минут пришел первый перевод. А еще через час на пост отреагировали зарубежные читатели.
Необходимую сумму удалось собрать всего за сутки. Теперь дворнику, а по совместительству теперь и фотомодели Юре не грозит выселение из этой комнаты в 12 квадратов. Кстати, получить ее от государства сироте помогли бабушка и тетя Романа, того самого фотографа. Но у доверчивого инвалида 3-й группы не раз пытались обманным путем отобрать жилплощадь мошенники.
Но у злоумышленников получилось повесить на Юрия кредиты. В счет погашения шла почти вся зарплата.
Фотосет взорвал соцсети. Собрать удалось даже больше необходимой суммы. Свыше 800 тысяч рублей на счете лежали уже спустя 24 часа. Несмотря на то, что Роман объявил сбор закрытым, деньги еще продолжают поступать. В итоге собранной суммы денег хватит, чтобы не только поклеить в комнате Юрия новые обои, но и купить мебель взамен старой. И вполне возможно, что следующая фотосессия дворника 27-го ЖЭУ пройдет уже в новом интерьере.