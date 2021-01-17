Дворник Юра из Уфы рассказал подробности фотосессии, взорвавшей интернет

Обычный уфимский дворник стал звездой интернета. А все благодаря фотосессии. На снимках Юрия Ветлугина запечатлели в строгом деловом костюме, а не в спецовке с лопатой в руках. Однако таким  образом удалось привлечь внимание общественности к проблемам дворника. Выложив пост, фотограф рассказал историю своей модели. Оказывается, у Юрия из-за мошенников появился долг банкам и микрофинансовым организациям порядка 700 тысяч рублей. Мужчина вынужден, по сути дела, побираться. Это тронуло не только сердца жителей республики, но и людей за пределами страны.

В этом немногословном дворнике в ватной куртке и безразмерных варежках трудно узнать стильного мужчину в дорогом костюме. Эти фото разлетелись по всему миру в интернете. Сотрудника ЖЭУ №27 Юрия  Ветлугина сравнивают со звездами Голливуда Кристианом Бейлом и Мадсом Миккельсеном. А вот это  якобы обложка гламурного глянцевого журнала с надписью, что Юра – человек года.

Понравилось фотографироваться. Подумал, что простой человек тоже может быть фотомоделью. Вставал практически сам, как мне нравилось.

Юрий Ветлугин, дворник

Необычная идея принадлежит соседу Юрия по квартире – фотографу Роману Филиппову. Через высокое искусство он решил привлечь внимание к, казалось бы, неразрешимым проблемам рядового дворника.   Снимки выложил у себя в соцсетях, сопроводил текстом, где рассказал, что мужчина из-за мошенников  задолжал банкам порядка 700 тысяч рублей, прикрепил счет для сбора средств. Уже через пару минут пришел первый перевод.  А еще через час на пост отреагировали зарубежные читатели.

Написали из Украины, США. Я думал, может, хотя бы часть долга Юрий закроет, может, месяц работы его окупится, тысяч 15-20. Но накопилось гораздо больше. В комментариях пишут: «На обои Юре», «Купите ему телик». Одна женщина прислала 34 тысячи одним платежом.

Роман Филиппов, фотограф

Необходимую сумму удалось собрать всего за сутки. Теперь дворнику, а по совместительству теперь и  фотомодели Юре не грозит выселение из этой комнаты в 12 квадратов. Кстати, получить ее от государства сироте помогли бабушка и тетя Романа, того самого фотографа.  Но у доверчивого инвалида 3-й группы не раз пытались обманным путем отобрать жилплощадь мошенники.

Пришлось мне идти туда, к юристу, разбираться. Документов у него нет, как же они имеют право, он же получается теперь бомж.

Валентина Кожарова, бабушка Романа Филиппова

Мне пришлось в ипотеку купить соседнюю комнату, теперь Юра через меня владелец двухкомнатной квартиры. Теперь мошенники не смогут ничего отобрать, только через меня, чем я и довольна. Я сама живу с мамой.

Елена Шабалина, тётя Романа Филиппова

Но у злоумышленников получилось повесить на Юрия кредиты. В счет погашения шла почти вся зарплата.

У меня заблокированы пенсия и зарплата. С зарплатной карты имею только средства, чтобы купить продукты и проехать на транспорте. Приходилось мыть подъезд, собирать картон.

Юрий Ветлугин, дворник

Фотосет взорвал соцсети. Собрать удалось даже больше необходимой суммы. Свыше 800 тысяч рублей на счете лежали уже спустя 24 часа. Несмотря на то, что Роман объявил сбор закрытым, деньги еще продолжают поступать. В итоге  собранной суммы денег хватит, чтобы не только поклеить в комнате Юрия новые обои, но и купить мебель взамен старой. И вполне возможно, что следующая фотосессия дворника 27-го ЖЭУ пройдет уже в новом интерьере.