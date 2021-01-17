Дворник Юра из Уфы рассказал подробности фотосессии, взорвавшей интернет

Обычный уфимский дворник стал звездой интернета. А все благодаря фотосессии. На снимках Юрия Ветлугина запечатлели в строгом деловом костюме, а не в спецовке с лопатой в руках. Однако таким образом удалось привлечь внимание общественности к проблемам дворника. Выложив пост, фотограф рассказал историю своей модели. Оказывается, у Юрия из-за мошенников появился долг банкам и микрофинансовым организациям порядка 700 тысяч рублей. Мужчина вынужден, по сути дела, побираться. Это тронуло не только сердца жителей республики, но и людей за пределами страны.

В этом немногословном дворнике в ватной куртке и безразмерных варежках трудно узнать стильного мужчину в дорогом костюме. Эти фото разлетелись по всему миру в интернете. Сотрудника ЖЭУ №27 Юрия Ветлугина сравнивают со звездами Голливуда Кристианом Бейлом и Мадсом Миккельсеном. А вот это якобы обложка гламурного глянцевого журнала с надписью, что Юра – человек года.

Понравилось фотографироваться. Подумал, что простой человек тоже может быть фотомоделью. Вставал практически сам, как мне нравилось. Юрий Ветлугин, дворник

Необычная идея принадлежит соседу Юрия по квартире – фотографу Роману Филиппову. Через высокое искусство он решил привлечь внимание к, казалось бы, неразрешимым проблемам рядового дворника. Снимки выложил у себя в соцсетях, сопроводил текстом, где рассказал, что мужчина из-за мошенников задолжал банкам порядка 700 тысяч рублей, прикрепил счет для сбора средств. Уже через пару минут пришел первый перевод. А еще через час на пост отреагировали зарубежные читатели.

Написали из Украины, США. Я думал, может, хотя бы часть долга Юрий закроет, может, месяц работы его окупится, тысяч 15-20. Но накопилось гораздо больше. В комментариях пишут: «На обои Юре», «Купите ему телик». Одна женщина прислала 34 тысячи одним платежом. Роман Филиппов, фотограф

Необходимую сумму удалось собрать всего за сутки. Теперь дворнику, а по совместительству теперь и фотомодели Юре не грозит выселение из этой комнаты в 12 квадратов. Кстати, получить ее от государства сироте помогли бабушка и тетя Романа, того самого фотографа. Но у доверчивого инвалида 3-й группы не раз пытались обманным путем отобрать жилплощадь мошенники.

Пришлось мне идти туда, к юристу, разбираться. Документов у него нет, как же они имеют право, он же получается теперь бомж. Валентина Кожарова, бабушка Романа Филиппова

Мне пришлось в ипотеку купить соседнюю комнату, теперь Юра через меня владелец двухкомнатной квартиры. Теперь мошенники не смогут ничего отобрать, только через меня, чем я и довольна. Я сама живу с мамой. Елена Шабалина, тётя Романа Филиппова

Но у злоумышленников получилось повесить на Юрия кредиты. В счет погашения шла почти вся зарплата.

У меня заблокированы пенсия и зарплата. С зарплатной карты имею только средства, чтобы купить продукты и проехать на транспорте. Приходилось мыть подъезд, собирать картон. Юрий Ветлугин, дворник