Стало известно, как православные Башкирии будут праздновать Крещение в пандемию

Крещенские купания в Башкортостане не отменяются, хотя в ряде регионов их официально запретили. У нас же по всей республике оборудуют 74 купели. Там будут дежурить спасатели, поставят палатки для обогрева и  переодевания.

Даже закаленным людям медики настоятельно не рекомендуют погружаться в ледяную воду более, чем на минуту. При этом перед тем, как окунуть детей, необходимо проконсультироваться с врачом.  Богослужения  в церквях будут проходить с ограниченным числом прихожан, тем не менее все желающие смогут попасть на службу.

Во многих храмах города Уфы будет совершаться по три литургии. Ночная, утром в 7 часов, и в 9:30 третья литургия. Это как раз для того, чтобы люди могли спокойно с соблюдением всех мер предосторожности поучаствовать в проведении праздника Крещение Господне.

Евгений Шерышев, протоиерей, руководитель пресс-службы Башкортостанской митрополии РПЦ