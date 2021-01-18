Стало известно, как православные Башкирии будут праздновать Крещение в пандемию

Крещенские купания в Башкортостане не отменяются, хотя в ряде регионов их официально запретили. У нас же по всей республике оборудуют 74 купели. Там будут дежурить спасатели, поставят палатки для обогрева и переодевания.

Даже закаленным людям медики настоятельно не рекомендуют погружаться в ледяную воду более, чем на минуту. При этом перед тем, как окунуть детей, необходимо проконсультироваться с врачом. Богослужения в церквях будут проходить с ограниченным числом прихожан, тем не менее все желающие смогут попасть на службу.