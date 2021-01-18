В жутком ДТП на трассе в Башкирии погибли два человека

Вчера, 17 января, в Белорецком районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом - столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и лесовоз "Урал". Об этом рассказали в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на 6 км автодороги Белорецк-Сосновка-Уткалево. За рулем легковушки находился 28-летний местный житель, а грузовиком управлял 25-летний житель Белорецка.

В результате аварии водитель "Нексии" и его 27-летний пассажир скончались на месте трагедии. По факту смертельного ДТП проводится проверка.