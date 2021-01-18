В Уфе в связи с празднованием Крещения Господня перекроют участки ряда улиц

В связи с празднованием Крещения Господня в Уфе временно перекроют движение на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.
Ограничение движения автотранспорта необходимо для обеспечения безопасности гостей праздничных богослужений и участников дорожного движения.
В частности, движение будет временно перекрыто по следующим улицам:⠀
- по улице Набережной реки Уфы на участке от улицы Маршала Жукова до улицы Баязита Бикбая с 19:00 18 января до 21:00 19 января;
- по улице Бехтерева в створе улицы Менделеева с 21:00 18 января до 2:00 19 января;
- по улице Кирова от улицы Айской до улицы Ветошникова, включая улицы Амурскую и Крестьянскую с 21:00 18 января до 02:00 19 января.
Администрация Уфы просит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносит гостям и жителям города извинения за причиненные неудобства. Автомобилистам рекомендуют планировать маршрут своего движения заблаговременно.