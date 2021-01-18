В Башкирии мужчина погиб под колесами легковушки

Вчера, 17 января, в Чекмагушевском районе Башкирии водитель "Гранты" сбил 55-летнего пешехода, после чего съехал в кювет. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП произошло на 11 км автодороги Новобалтачево-Юмашево. За рулем "Гранты" находился 30-летний мужчина. С его слов, пешеход шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.