Радий Хабиров объявил о послаблении режима повышенной готовности

В Башкирии будет ослаблен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции еще в прошлом году. Об этом на оперативном совещании заявил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, на заседании оперативного штаба было принято решение снять режим самоизоляции в соцучреждениях региона.
Тем временем режим самоизоляции для граждан 65+ и людей с хроническими заболеваниями сохраняется.
Ранее стало известно, что в Башкирии возобновятся спортивные мероприятия: как и республиканского масштаба, так и всероссийского.