Радий Хабиров объявил о послаблении режима повышенной готовности

В Башкирии будет ослаблен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции еще в прошлом году. Об этом на оперативном совещании заявил глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - Радий Хабиров объявил о послаблении режима повышенной готовности

По его словам, на заседании оперативного штаба было принято решение снять режим самоизоляции в соцучреждениях региона. 

«Мы оценили ситуацию эпидемиологическую, посоветовались. Исходили и из того, что сами сотрудники социальных учреждений устали в таком режиме работать»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Тем временем режим самоизоляции для граждан 65+ и людей с хроническими заболеваниями сохраняется. 

Ранее стало известно, что в Башкирии возобновятся спортивные мероприятия: как и республиканского масштаба, так и всероссийского.

Разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе с заполненностью зала 50 процентов, в закрытом помещении – 30 процентов.

Радий Хабиров, глава Башкирии
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