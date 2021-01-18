В Башкирии переболевшим коронавирусом будут выдавать отдельный паспорт

Люди, переболевшие коронавирусом, будут получать отдельный паспорт. ОБ этом Радий Хабиров рассказал на совещании в Правительстве Башкирии.

Жители Башкирии смогут получать различные услуги со скидкой при условии наличия антиковидного паспорта. Проект презентовал Радий Хабиров.

Проект антиковидный паспорт Башкортостана. Его получит тот, у кого есть антитела или вакцинировался. Если жители 65+ находятся на самоизоляции, переболели, зачем мы их мучаем? Второе – определенное стимулирование людей. Преимущество будет у тех, кто владеет этим паспортом. Радий Хабиров

Люди с антителами будут обладать своими преференциями. Как получить паспорт? Житель должен привиться, либо сдать тест на антитела. Анализы проводят специальные лаборатории. Сам гражданин должен лишь открыть кабинет на Госуслугах. Факт наличия антител подтверждается в лаборатории, данные уходят на Госуслуги, а после этого гражданину приходит специальный куар-код.

Те партнеры, которые присоединяются к проекту, будут иметь специальные устройства для сканирования кода. После сканирования можно будет получить определенные преимущества.

В начале февраля система будет запущена в виде функционала для партнеров. Куар-код будет отсылать к информации либо о количестве антител, либо о прошедшей вакцинации.

Власти региона пояснили, как это будет выглядеть на деле. Таким образом с помощью паспорта будут разделять потоки людей, например, на матчах "Салавата Юлаева". В некоторых случаях обладателям антиковидного паспорта будут предоставлены скидки в санаториях.

Мне кажется, это такая нужная история. Нас постоянно волновало, чтобы не мучить людей 65+, которые переболели. А у нас люди дисциплинированные. Все это будет проводиться по защищенным каналам связи, персональные данные будут сохранены. Радий Хабиров