Жителя Башкирии закрыли в отеле в Москве с коронавирусом без помощи

Сегодня во время оперативки в Правительстве Башкирии депутат Госсобрания и руководитель Антиковидного центра Башкирии Римма Утяшева рассказала об инциденте, который удалось решить с помощью чиновников.

Специальный Антиковидный центр работает в Башкирии уже два месяца. 16 января к сотрудникам обратились с просьбой помочь больному, который находится на карантинке в Москве. Мужчину закрыли в отеле, но помощь не оказывали.

Местные московские врачи пояснили ему, что для оказания помощи в Москве необходимо наличие московского медицинского полиса. Тогда родственники изолированного жителя Башкирии обратились в Антиковидный центр с просьбой помочь.