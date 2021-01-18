Житель Башкирии чуть не замёрз до смерти, застряв в машине

На момент нашего приезда мужчина достаточно сильно замёрз, было принято решение передать его медикам. Такие ситуации происходят нередко. Все они возникают по одной причине – безалаберность водителей. Нежелание или непонимание, что зимой нужно готовиться в дорогу основательно.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС