Житель Башкирии чуть не замёрз до смерти, застряв в машине

Накануне, 17 января, в службу спасения обратился житель Башкирии. Мужчина застрял в машине по дороге из Киргиз-Мияки в Москву. Подробности случившегося сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Фото №1 - Житель Башкирии чуть не замёрз до смерти, застряв в машине

33-летний мужчина выехал в путь, но внезапно остался полностью без бензина. Машина застряла, а несчастный стал замерзать. Тогда автовладелец и обратился в Аварийно-спасательную службу.

Как сообщают представители ведомства, мужчина сильно замёрз за то время, пока к нему добиралась помощь.

На момент нашего приезда мужчина достаточно сильно замёрз, было принято решение передать его медикам. Такие ситуации происходят нередко. Все они возникают по одной причине – безалаберность водителей. Нежелание или непонимание, что зимой нужно готовиться в дорогу основательно.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

Фото: Госкомитета РБ по ЧС. 

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