Житель Башкирии чуть не замёрз до смерти, застряв в машине

Накануне, 17 января, в службу спасения обратился житель Башкирии. Мужчина застрял в машине по дороге из Киргиз-Мияки в Москву. Подробности случившегося сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
33-летний мужчина выехал в путь, но внезапно остался полностью без бензина. Машина застряла, а несчастный стал замерзать. Тогда автовладелец и обратился в Аварийно-спасательную службу.
Как сообщают представители ведомства, мужчина сильно замёрз за то время, пока к нему добиралась помощь.
Фото: Госкомитета РБ по ЧС.