В Уфе 12-летняя девочка попала под автобус

15 января в Уфе под колёса автобуса попала 12-летняя девочка. Инцидент произошёл напротив дома №20 по улице 50 лет Октября. Подробности случившегося сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

37-летний водитель пассажирского автобуса двигался в направлении улицы Мингажева. Именно в этот момент он сбил 12-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Девочку доставили в больницу с различными ушибами. К счастью, серьёзных травм школьница не получила. После помощи врачей её отпустили домой с родителями.