Жителя Башкирии насмерть придавило снегоходом

Страшный инцидент произошёл накануне, 17 января, в Чишминском районе. Именно там местный житель пропал без вести. Обеспокоенные родственники сразу обратились в экстренные службы.

Волонтёрам и спасателям семья пропавшего рассказала, что мужчина уехал на снегоходе из санатория «Алкино». За поиски взялись сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и волонтёры организации «Лиза Алерт Башкортостан».

В 15 метрах от берега реки Дёмы вскоре было найдено тело несчастного. Мужчину придавило снегоходом после падения.