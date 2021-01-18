Радий Хабиров прокомментировал скандальные картины про башкир

Сегодня, 18 января, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. На собрании обсудили текущую ситуацию в регионе и самые насущные вопросы.
В том числе, Глава Башкирии прокомментировал скандальные картины про башкир. Напомним, художница Алёна Савельева попала под шквал критики за эпатажные картины с изображением людей с башкирской атрибутикой. Некоторые из нарисованных людей обнажены или выставляются, по словам возмущенных активистов, в «неприглядном» свете.
Радий Хабиров отметил, что цензурой не занимается, однако рисунки художницы ему категорически не нравятся.
Фото: Алён Савельева.