Радий Хабиров прокомментировал скандальные картины про башкир

Сегодня, 18 января, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. На собрании обсудили текущую ситуацию в регионе и самые насущные вопросы.

В том числе, Глава Башкирии прокомментировал скандальные картины про башкир. Напомним, художница Алёна Савельева попала под шквал критики за эпатажные картины с изображением людей с башкирской атрибутикой. Некоторые из нарисованных людей обнажены или выставляются, по словам возмущенных активистов, в «неприглядном» свете.

Фото №1 - Радий Хабиров прокомментировал скандальные картины про башкир

Радий Хабиров отметил, что цензурой не занимается, однако рисунки художницы ему категорически не нравятся.

Фото №2 - Радий Хабиров прокомментировал скандальные картины про башкир

У меня у самого бабушка, у нее селтэр был — это для женщины очень важный элемент национальной одежды, и вот так очень по-скотски это рисовать — мне не нравится очень. Давайте аккуратнее будем с этими вещами — национальные отношения — самая тонкая грань, кто этого не понимает — не достоин здесь сидеть. Надо быть очень аккуратным. Для некоторых людей это глубокое оскорбление, некоторые могут сказать — что художник так видит. Но я считаю, что это очень плохо.

Радий Хабиров 

Фото: Алён Савельева. 

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