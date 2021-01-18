Радий Хабиров прокомментировал скандальные картины про башкир

У меня у самого бабушка, у нее селтэр был — это для женщины очень важный элемент национальной одежды, и вот так очень по-скотски это рисовать — мне не нравится очень. Давайте аккуратнее будем с этими вещами — национальные отношения — самая тонкая грань, кто этого не понимает — не достоин здесь сидеть. Надо быть очень аккуратным. Для некоторых людей это глубокое оскорбление, некоторые могут сказать — что художник так видит. Но я считаю, что это очень плохо.

Радий Хабиров