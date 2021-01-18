В семье популярного певца из Башкирии произошла трагедия

В семье известного музыканта Анвара Нургалиева произошла трагедия. Отец артиста скоропостижно скончался. Об этом сообщил сам певец накануне, 17 января, в социальных сетях.
Некоторые поклонники не подержали любимого певца и отметили, что артист не должен перекладывать своё горе на фанатов и выступать на сцене, не смотря ни на что.
В прошлом году весной во время вспышки коронавируса в РКБ им. Куватова скончалась мама Анвара Нургалиева. После смерти у женщины подтвердился COVID-19. Она считается первой пациенткой, которая скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, в Башкирии.
Фото: anvar_nurgaliev