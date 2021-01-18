В семье популярного певца из Башкирии произошла трагедия

В семье известного музыканта Анвара Нургалиева произошла трагедия. Отец артиста скоропостижно скончался. Об этом сообщил сам певец накануне, 17 января, в социальных сетях.

Фото №1 - В семье популярного певца из Башкирии произошла трагедия

Некоторые поклонники не подержали любимого певца и отметили, что артист не должен перекладывать своё горе на фанатов и выступать на сцене, не смотря ни на что.

Пустота. Я ничего не понимаю, тяжело. Однако некоторые оскорбили меня из-за сегодняшнего концерта, потому что я не имел права перекладывать свое горе на зрителя. Завтра мы похороним отца. Папа, мама, спасибо вам. Дай бог, с каждым концертом и молитвами я буду вас прославлять. С сегодняшнего дня я сирота.

Анвар Нургалиев 

В прошлом году весной во время вспышки коронавируса в РКБ им. Куватова скончалась мама Анвара Нургалиева. После смерти у женщины подтвердился COVID-19. Она считается первой пациенткой, которая скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, в Башкирии.

Фото: anvar_nurgaliev

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии