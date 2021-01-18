В семье популярного певца из Башкирии произошла трагедия

Пустота. Я ничего не понимаю, тяжело. Однако некоторые оскорбили меня из-за сегодняшнего концерта, потому что я не имел права перекладывать свое горе на зрителя. Завтра мы похороним отца. Папа, мама, спасибо вам. Дай бог, с каждым концертом и молитвами я буду вас прославлять. С сегодняшнего дня я сирота.

Анвар Нургалиев