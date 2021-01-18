В Башкирии журналисты спасли собаку с переломанными лапами

Нужна операция. И деньги на неё. Около 20 тысяч само оперативное вмешательство, ещё около 10-15 тысяч уйдёт на стационар, капельницы, обезболивающие, антибиотики, корм. Так что кто хочет помочь этому малышу, пожалуйста, присоединяйтесь. Кроме нас ему никто не поможет! СБЕРБАНК 8-917-371-88-89 Анастасия Владимировна

Анастасия Владимировна