В Башкирии журналисты спасли собаку с переломанными лапами

Корреспонденты БСТ пришли на помощь брошенной больной собаке. Несчастного пса нашли у дороги совершенно одного с переломанными задними лапами.

Фото №1 - В Башкирии журналисты спасли собаку с переломанными лапами

Два часа потребовалось журналистам, чтобы приблизиться к собаке. Из-за сильной боли пёс огрызался и рычал на людей. К счастью, зверька удалось загрузить в машину и отвезти к ветеринару. Врачи поставили серьёзный диагноз – перелом таза.

Фото №2 - В Башкирии журналисты спасли собаку с переломанными лапами

Псу необходима срочная операция, антибиотики, корм. Также просто за нахождение в стационаре необходима немаленькая сумма.

Фото №3 - В Башкирии журналисты спасли собаку с переломанными лапами

Неравнодушные журналисты объявили сбор средств, и любой желающий может помочь несчастному псу. К слову, у собаки есть ошейник. Возможно, сейчас питомца ищет обеспокоенный хозяин.

Нужна операция. И деньги на неё. Около 20 тысяч само оперативное вмешательство, ещё около 10-15 тысяч уйдёт на стационар, капельницы, обезболивающие, антибиотики, корм. Так что кто хочет помочь этому малышу, пожалуйста, присоединяйтесь. Кроме нас ему никто не поможет! СБЕРБАНК 8-917-371-88-89 Анастасия Владимировна

Анастасия Владимировна 
Уфиская волна

Фото: gasivseh

Уфиская волна
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