В Башкирии журналисты спасли собаку с переломанными лапами

Корреспонденты БСТ пришли на помощь брошенной больной собаке. Несчастного пса нашли у дороги совершенно одного с переломанными задними лапами.
Два часа потребовалось журналистам, чтобы приблизиться к собаке. Из-за сильной боли пёс огрызался и рычал на людей. К счастью, зверька удалось загрузить в машину и отвезти к ветеринару. Врачи поставили серьёзный диагноз – перелом таза.
Псу необходима срочная операция, антибиотики, корм. Также просто за нахождение в стационаре необходима немаленькая сумма.
Неравнодушные журналисты объявили сбор средств, и любой желающий может помочь несчастному псу. К слову, у собаки есть ошейник. Возможно, сейчас питомца ищет обеспокоенный хозяин.
Фото: gasivseh