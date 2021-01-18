В Уфе отложили очередное судебное заседание по делу об изнасиловании в полиции

18 января в Верховном суде Башкирии состоялось заседание по делу об изнасиловании коллегами экс-дознавательницы. Однако рассмотрение апелляции было перенесено. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов РБ.

На заседание пришли все фигуранты дела, но из-за плохого самочувствия одного из обвиняемых – Салавата Галиева – было принято решение перенести рассмотрение. Заседание отложили до 10:00 29 января.

Напомним, 10 ноября шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Верховного суда Башкирии – оправдательный приговор в отношении Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева и обвинительный в отношении Павла Яромчука. Последнему назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года. Однако после решения кассационного суда все обвиняемые были отправлены под домашний арест.