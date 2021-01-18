Еще одна компания в Башкирии получила поддержку в рамках нацпроекта по предпринимательству

В Башкирии продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках программы еще одна башкирская компания получила поддержку властей.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству, речь идет об ООО «Профиль-Комплект». Предприятие занимается поставкой ПВХ профилей. Отмечается, что в этой сфере компания является одной из крупнейшей.
Отмечается, что «Профиль-Комплект» получил возможность привлечь более 4 млн рублей кредита. Как отмечает руководитель компании Шамиль Сафиуллин, благодаря такой господдержке создаются новые рабочие места. Это стало возможным благодаря тому, что региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства предоставил поручительство.
В Госкомитете РБ по предпринимательству отметили, что максимальная сумма поручительства, единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом Башкортостана, составляет 25 млн рублей, размер поручительства – до 70% от суммы займа. Всю информацию можно посмотреть на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.