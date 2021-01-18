Еще одна компания в Башкирии получила поддержку в рамках нацпроекта по предпринимательству

Отмечается, что «Профиль-Комплект» получил возможность привлечь более 4 млн рублей кредита. Как отмечает руководитель компании Шамиль Сафиуллин, благодаря такой господдержке создаются новые рабочие места. Это стало возможным благодаря тому, что региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства предоставил поручительство.