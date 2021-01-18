Антиковидные паспорта и послабления режима: итоги оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан первым в России вводит антиковидные паспорта для жителей, переболевших коронавирусом. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Начиная с сегодняшнего дня документ в виде QR-кода в мобильном приложении станет автоматически рассылаться людям, в организме которых сформировались антитела к COVID-19.
Также паспорт получат вакцинированные граждане. Своеобразное электронное удостоверение даст определенные преимущества его обладателям. Это свободное посещение общественных мест, массовых культурных и спортивных мероприятий. Также предполагаются скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях. Жителям старше 65 лет, переболевшим коронавирусом, будет необязательно соблюдать режим самоизоляции.
Сегодня в стране по поручению Владимира Путина стартует массовая вакцинация от коронавируса. К этой кампании Башкортостан готов. Радий Хабиров отметил, что в регионе создали всю необходимую инфраструктуру для транспортировки и хранения вакцины. В общей сложности в республике организовали более 80 пунктов вакцинации.