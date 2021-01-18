Антиковидные паспорта и послабления режима: итоги оперативки с Радием Хабировым

Если наши жители 65 плюс находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них уже антитела или они вакцинировались, то зачем мы их держим дома, зачем их мучаем, в какие-то счастливые часы они ходят по магазинам и так далее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан