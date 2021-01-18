Адвокат изнасилованной экс-дознавательницы из Уфы: «100 млн не компенсируют страданий»

Та сумма, о которой говорится все время, исковые требования, которые так волнуют общественность, это абсолютная сумма вреда, который причинен потерпевшей. С точки зрения морали цены нет. И поэтому указана цена в 100 млн рублей потерпевшей. Ни рубль, ни 100 млн на самом деле никогда не компенсируют тех страданий, которые понесла потерпевшая. И именно из этих побуждений она настаивает на этой сумме. Не из стяжательства и надувательства, а именно из крайности ситуации, которая с ней произошла. Я надеюсь, вы меня все понимаете.

Ирина Валиева, адвокат