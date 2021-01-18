Адвокат изнасилованной экс-дознавательницы из Уфы: «100 млн не компенсируют страданий»

Слушания по делу об изнасиловании экс-дознавательницы тремя коллегами-полицейскими перенесены на 29 января. Решение принял Верховный суд Башкирии. Участники процесса пояснили, что это связано с плохим состоянием здоровья подсудимого Галиева.

Напомним, разбирательства длятся с осени 2018 года. 23-летняя сотрудница полиции обвинила бывших высокопоставленных сотрудников МВД в изнасиловании. Изначально фигурантам назначили от шести до семи лет колонии, затем Эдуард Матвеев и Салават Галиев были оправданы, а Павлу Яромчуку смягчили приговор с шести до четырех лет. Их адвокаты от комментариев сегодня отказались.

Фото №1 - Адвокат изнасилованной экс-дознавательницы из Уфы: «100 млн не компенсируют страданий»

Защитник потерпевшей Ирина Валиева рассказала, что их требования прежние – отменить оправдательные приговоры, лишить специальных званий. Также она считает, что размер компенсации в 100 млн рублей, которые требует ее подзащитная, – это «абсолютная» сумма.

Та сумма, о которой говорится все время, исковые требования, которые так волнуют общественность, это абсолютная сумма вреда, который причинен потерпевшей. С точки зрения морали цены нет. И поэтому указана цена в 100 млн рублей потерпевшей. Ни рубль, ни 100 млн на самом деле никогда не компенсируют тех страданий, которые понесла потерпевшая. И именно из этих побуждений она настаивает на этой сумме. Не из стяжательства и надувательства, а именно из крайности ситуации, которая с ней произошла. Я надеюсь, вы меня все понимаете. 

Ирина Валиева, адвокат
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