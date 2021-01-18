Адвокат изнасилованной экс-дознавательницы из Уфы: «100 млн не компенсируют страданий»

Слушания по делу об изнасиловании экс-дознавательницы тремя коллегами-полицейскими перенесены на 29 января. Решение принял Верховный суд Башкирии. Участники процесса пояснили, что это связано с плохим состоянием здоровья подсудимого Галиева.
Напомним, разбирательства длятся с осени 2018 года. 23-летняя сотрудница полиции обвинила бывших высокопоставленных сотрудников МВД в изнасиловании. Изначально фигурантам назначили от шести до семи лет колонии, затем Эдуард Матвеев и Салават Галиев были оправданы, а Павлу Яромчуку смягчили приговор с шести до четырех лет. Их адвокаты от комментариев сегодня отказались.
Защитник потерпевшей Ирина Валиева рассказала, что их требования прежние – отменить оправдательные приговоры, лишить специальных званий. Также она считает, что размер компенсации в 100 млн рублей, которые требует ее подзащитная, – это «абсолютная» сумма.