В Башкирии молодой чиновник пойман на хищении бюджетных средств

Начальник отдела по молодёжной политике Туймазинской администрации подозревается в хищении бюджетных средств . Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

34-летний чиновник в декабре 2020 года заключил договор с местным предпринимателем на поставку 14 туристических палаток под предлогом нужд администрации. Общая сумма договора составила свыше 100 тысяч рублей. При этом чиновник сообщил, что деньги ему нужно передать наличными.