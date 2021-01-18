В Башкирии молодой чиновник пойман на хищении бюджетных средств

Начальник отдела по молодёжной политике Туймазинской администрации подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
34-летний чиновник в декабре 2020 года заключил договор с местным предпринимателем на поставку 14 туристических палаток под предлогом нужд администрации. Общая сумма договора составила свыше 100 тысяч рублей. При этом чиновник сообщил, что деньги ему нужно передать наличными.
Сотрудники Управления ФСБ России по Башкирии провели оперативно-розыскные мероприятия и вывил нарушение. Чиновник был задержан с поличным. Было возбуждено уголовное дело.