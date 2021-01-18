Стало известно, когда в Башкирии определят самое трезвое село

В финал республиканского конкурса «Трезвое село» прошли 54 населенных пункта. В 2020 году его участниками стали 2114 сёл и деревень.

На этой неделе в рамках конкурса «Трезвое село» провели народный фестиваль «Играй, гармонь – душа народа!» в селе Бахтыбаево Бирского района. Самому старшему гармонисту – участнику праздника Константину Пазачеву – 86 лет, самому младшему, Юрию Паликову, – 14. Для гостей свои двери распахнул и музей марийской культуры.