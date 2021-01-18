Житель Башкирии зарезал знакомого и сжёг нож

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, сначала было трудно встать на след убийцы, так как никаких улик замечено не было. Но благодаря усиленной работе следователей был установлен подозреваемый, которым оказался 22-летний житель села.

Парень, который уже был ранее судим, сознался в содеянном и рассказал о страшном вечере. По его словам, он пришёл к знакомому в ночь с 15 на 16 декабря, чтобы уговорить того не обращаться в полицию – молодой человек пытался похитить фару автомобиля мужчины. Однако старший товарищ был настроен серьёзно. Тогда парень схватилнож, два раза ударил им оппонента в сердце, а после бросил орудие убийства в печь.