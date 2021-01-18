В Уфе супруги отметили бриллиантовую свадьбу онлайн

Семейная пара из Уфы отметила бриллиантовую свадьбу. Из-за пандемии церемония прошла в режиме видеоконференции. Идея организовать торжество в такой форме принадлежит внучке юбиляров.
Марш Мендельсона по скайпу. Красивая история любви семьи Ляховичей началась еще в 1961 году. Тогда студент Авиационного института Владимир не мог себе позволить устроить пышную свадьбу. Но это не стало препятствием для счастливой совместной жизни. 15 января Ляховичей поздравили с 60-летним юбилеем – бриллиантовой свадьбой. Из-за пандемии юбиляры отметили годовщину в режиме онлайн, а сотрудники ЗАГСа передали их внучке Ангелине подарок.
Преодолевали все вместе. Владимир Алексеевич 25 лет служил ракетчиком сначала в Германии, потом на Украине. Таисия Степановна все эти годы была рядом с ним. Супруги вырастили дочь Светлану, а затем и внучку Ангелину. Она переехала из Москвы, чтобы помогать дедушке с бабушкой по дому. Кстати, церемонию организовала как раз таки Ангелина. Хотелось создать праздничную атмосферу для родных, несмотря на ситуацию с пандемией, говорит девушка.
Эти кадры сделаны ровно 10 лет назад телеканалом БСТ в том же ЗАГСе Орджоникидзевского района. Тогда Ляховичи отмечали золотую свадьбу. Интересно, что династия долгой и счастливой супружеской жизни продолжается еще с истории родителей Таисии Степановны. Ее мама и папа вместе прожили более 50 лет. Так и началась династия счастливых молодоженов.
Брак – это труд двоих людей, без полной отдачи которых благополучия достичь будет сложно, говорят виновники торжества. Так в чем все-таки секрет счастья?
За прошедший год в ЗАГСе Орджоникидзевского района Уфы чествовали 78 пар-юбиляров, 50 отметили золотую свадьбу, и 28 пар – бриллиантовую. Будем надеяться, что поколение молодых семей продолжит эту традицию.