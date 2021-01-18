В Уфе супруги отметили бриллиантовую свадьбу онлайн

Семейная пара из Уфы отметила бриллиантовую свадьбу. Из-за пандемии церемония прошла в режиме видеоконференции. Идея организовать торжество в такой форме принадлежит внучке юбиляров.

Марш Мендельсона по скайпу. Красивая история любви семьи Ляховичей началась еще в 1961 году. Тогда студент Авиационного института Владимир не мог себе позволить устроить пышную свадьбу. Но это не стало препятствием для счастливой совместной жизни. 15 января Ляховичей поздравили с 60-летним юбилеем – бриллиантовой свадьбой. Из-за пандемии юбиляры отметили годовщину в режиме онлайн, а сотрудники ЗАГСа передали их внучке Ангелине подарок.

Преодолевали все вместе. Владимир Алексеевич 25 лет служил ракетчиком сначала в Германии, потом на Украине. Таисия Степановна все эти годы была рядом с ним. Супруги вырастили дочь Светлану, а затем и внучку Ангелину. Она переехала из Москвы, чтобы помогать дедушке с бабушкой по дому. Кстати, церемонию организовала как раз таки Ангелина. Хотелось создать праздничную атмосферу для родных, несмотря на ситуацию с пандемией, говорит девушка.

Наши юбиляры – это эталон, к которому нужно стремиться. На самом деле, уважение и забота друг о друге – не просто слова, а, наверно, образ жизни, какая-то семейная мудрость. Благодаря этому простому фундаментальному правилу они отметили золотую, позже изумрудную и сейчас вот бриллиантовую. Ангелина Базжина, внучка Таисии и Владимира Ляховичей

Эти кадры сделаны ровно 10 лет назад телеканалом БСТ в том же ЗАГСе Орджоникидзевского района. Тогда Ляховичи отмечали золотую свадьбу. Интересно, что династия долгой и счастливой супружеской жизни продолжается еще с истории родителей Таисии Степановны. Ее мама и папа вместе прожили более 50 лет. Так и началась династия счастливых молодоженов.

Всегда приятно видеть семьи, которые прожили долгую жизнь (это 50, 60, 70 лет) и сумели сохранить взаимоуважение, взаимопонимание и любовь друг к другу. Это яркий пример для нынешней молодежи, которая сможет передать эту эстафету своим детям. Регина Ахмадиева, ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС Орджоникидзевского района г. Уфы

Брак – это труд двоих людей, без полной отдачи которых благополучия достичь будет сложно, говорят виновники торжества. Так в чем все-таки секрет счастья?

Главное, чтобы любили друг друга. Чтобы прислушивались друг к другу, чтобы не ругались, а если и поругались, то должны уметь помириться, а не разбегаться. Владимир и Таисия Ляхович